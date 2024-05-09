انهيار حكومة الحرب الإسرائيلية بسبب "الرهائن".. تفاصيل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 9 مايو 2024 أن حكومة الطوارئ الإسرائيلية قد تنهار قريبا بسبب عدم قدرتها على التوصل إلى اتفاق للتفاوض بشأن الرهائن.

ويعتقد حزب الوحدة الوطنية بزعامة جانتس، الذي لا يملك حقيبة، أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وأن فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة، بحسب ما أوردته إذاعة كان العبرية.

وأضافت الإذاعة العبرية في تقرير لها، أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي أمس الأربعاء، أوضح عضو الكنيست جادي آيزنكوت أنه إذا لم يتم إحراز تقدم، فسوف يستقيل من الحكومة.

وأوضحت "كان" الشهر الماضي أن الائتلاف يستعد لوضع يغادر فيه جانتس الحكومة، وهو ما قد يشهد عودة جدعون ساعر إلى الحكومة ودخوله إلى حكومة الحرب.