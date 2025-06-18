قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيفين مسعد: القضاء الكامل على إيران لا يخدم مصالح روسيا أو الصين
الزمالك يحسم ملف القائمة الأولى قبل نهاية يونيو.. وإدوارد يبدأ مهامه رسميًا
خالد أبو بكر: يجب دعم السياحة وتعزيز الاستثمارات بمنطقة جرجوب الاقتصادية
ماذا سيحدث في إيران حال اغتيال المرشد أو تغيبه عن المشهد السياسي؟ فيديو
لطلاب الثانوية العامة| ازاى تزود التركيز في الامتحانات.. 15 نصيحة
ترتيب المجموعة السابعة بـ كأس العالم للأندية بعد فوز مانشستر سيتي على الوداد
الهروب الكبير من تل أبيب.. الإسرائيليون يفرون من الأراضي المحتلة
عبث خطير.. خالد أبوبكر يعلق على احتمالية ضرب المنشآت النووية الإيرانية
تحديات التنمية والتمكين الاقتصادي في صعيد مصر.. خبراء يشرحون
صواريخ سجيل تدك إسرائيل.. إيران تعلن بدء الموجة 12 من عملية الوعد الصادق 3
هل يجوز للمرأة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
نيفين مسعد: اغتيال رئيسي تم بأيادٍ خارجية وإسرائيل تكثف ضرباتها تجاه إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في اليوم العالمي للسوشي.. ما هي علاقته بإنقاص الوزن؟

السوشي
السوشي
اسماء محمد

يأتى اليوم العالمي للسوشي في 18 يونيو من كل عام حيث أنه من اشهى المأكولات البحرية.

ووفقا لما جاء فى موقع usatoday نكشف لكم علاقة السوشي بإنقاص الوزن.


إلى جانب العناصر الغذائية المفيدة الموجودة فى السوشي مثل البروتين وأوميجا 3 إلا أنه يرتبط بشكل قوي بالحفاظ على الصحة العامة إنقاص الوزن.

حماية العضلات وإنقاص الوزن 


ووجدت الأبحاث العلمية أن تناول كمية كافية من البروتين مع تقليل السعرات الحرارية يُساعد على تقليل فقدان العضلات، بالإضافة إلى دهون الجسم التي تُحاول فقدانها وأن السوشي يتناسب جيدًا مع أطعمة أخرى غنية بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية مثل الخضراوات النيئة والسلطات والأرز البني أو الكينوا.

السوشي والكوليسترول 

يعد السوشي من الأطعمة منخفضة الدهون ولاتسبب ارتفاع الكوليسترول الضار، فهى أقل بكثير من رقائق البطاطس والتوابل والبطاطس المقلية وغيرها من الإضافات.

مقارنة بين سعرات السوشي والسمك 

يتميز السمك في السوشي بعدم طهيه بالزيت أو الزبدة التى تستخدم عادة في طهي أو قلي المأكولات البحرية الأخرى، مما يساعد على الحفاظ على انخفاض سعراته الحرارية وعلى سبيل المثال، تحتوي قطعة سمك مقلية صغيرة واحدة على حوالي 140 سعرة حرارية أما لفافة سوشي كاملة من الأفوكادو أو الخيار، تتكون من ست إلى ثماني قطع، فتحتوي على 135 سعرة حرارية فقط.

وبصفة عامة فإن السوشي خيار صحي أكثر بكثير من السمك المقلي الذي غالبًا ما يكون غنيًا بالصوديوم والسعرات الحرارية الزائدة.
 

السوشي اليوم العالمى للسوشي إنقاص الوزن علاقة السوشي بإنقاص الوزن السوشي والكوليسترول علاقة السوشي بالكوليسترول فوائد السوشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

أسعار الأسمنت

قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر إعفاء هؤلاء الطلاب من مصروفات المدارس 2026 ..اعرف التفاصيل الآن

ترشيحاتنا

ورشة عمل لرجال الدين

ورشة بإيبارشية الإسماعيلية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية

مترو الأنفاق

آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو: سلامتك أولويتنا.. ودليل شامل لمستخدمي الخط الأخضر الثالث

حملة ترشيد الكهرباء

صيفك أحلى بالترشيد.. حملة توعية لجهاز مرفق الكهرباء

بالصور

لطلاب الثانوية العامة| ازاى تزود التركيز في الامتحانات.. 15 نصيحة

نصائح لطلاب الثانوية العامة
نصائح لطلاب الثانوية العامة
نصائح لطلاب الثانوية العامة

طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل

طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل
طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل
طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل

مواجهة مشتعلة في الدوري الليبي.. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الاتحاد وأهلي طرابلس بحضور كهربا

مباراة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس
مباراة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس
مباراة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس

في اليوم العالمي للسوشي.. ما هي علاقته بإنقاص الوزن؟

السوشي
السوشي
السوشي

فيديو

مصطفى الفقي

إيران هدفها فارسي والكيان يحاول استفزاز مصر .. مصطفى الفقي يكشف المستور

السبب وراء وقف صفقة زيزو

بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد