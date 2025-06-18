في اليوم العالمي للسوشي.. ما هي علاقته بإنقاص الوزن؟

يأتى اليوم العالمي للسوشي في 18 يونيو من كل عام حيث أنه من اشهى المأكولات البحرية.

ووفقا لما جاء فى موقع usatoday نكشف لكم علاقة السوشي بإنقاص الوزن.



إلى جانب العناصر الغذائية المفيدة الموجودة فى السوشي مثل البروتين وأوميجا 3 إلا أنه يرتبط بشكل قوي بالحفاظ على الصحة العامة إنقاص الوزن.

حماية العضلات وإنقاص الوزن



ووجدت الأبحاث العلمية أن تناول كمية كافية من البروتين مع تقليل السعرات الحرارية يُساعد على تقليل فقدان العضلات، بالإضافة إلى دهون الجسم التي تُحاول فقدانها وأن السوشي يتناسب جيدًا مع أطعمة أخرى غنية بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية مثل الخضراوات النيئة والسلطات والأرز البني أو الكينوا.

السوشي والكوليسترول

يعد السوشي من الأطعمة منخفضة الدهون ولاتسبب ارتفاع الكوليسترول الضار، فهى أقل بكثير من رقائق البطاطس والتوابل والبطاطس المقلية وغيرها من الإضافات.

مقارنة بين سعرات السوشي والسمك

يتميز السمك في السوشي بعدم طهيه بالزيت أو الزبدة التى تستخدم عادة في طهي أو قلي المأكولات البحرية الأخرى، مما يساعد على الحفاظ على انخفاض سعراته الحرارية وعلى سبيل المثال، تحتوي قطعة سمك مقلية صغيرة واحدة على حوالي 140 سعرة حرارية أما لفافة سوشي كاملة من الأفوكادو أو الخيار، تتكون من ست إلى ثماني قطع، فتحتوي على 135 سعرة حرارية فقط.

وبصفة عامة فإن السوشي خيار صحي أكثر بكثير من السمك المقلي الذي غالبًا ما يكون غنيًا بالصوديوم والسعرات الحرارية الزائدة.

