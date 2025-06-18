التعليم تقرر إعفاء هؤلاء الطلاب من مصروفات المدارس 2026 ..اعرف التفاصيل الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الفئات الممقرر إعفاءها من مصروفات المدارس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الفئات المقرر إعفاءها من مصروفات المدارس 2026 طبقا للقرار الوزاري رقم ( ١٦٢ ) بتاريخ ٢٠٢٤/۹/۱۲ الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية هي :

- الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري 45 لسنة 2020 وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2022

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير

- أبناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي ، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد تقديم ما يفيد ذللك

- الطلاب يتامى الأب

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة

- أبناء المكفوفين

- ذوي الاحتياجات الخاصة

- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة

- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين (بدون دخل ثابت )

- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر

- الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقون بمدارس محافظات أخرى

- طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة و المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لا يسري هذا الاعفاء على الرسوم المقررة بقوانين ، ويستثنى من سداد رسم قادرون بإختلاف طلاب مدارس التربية الخاصة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس 2026 لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والجهات التابعة لها ( خدمة ومعاش ) وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني ، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين ، والقسط التاميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر ومقابل خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني ، على أن يقوم ولي الامر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب ، ويكون على إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية