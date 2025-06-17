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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزير أوصى برعايتهم|أول تعليق من التعليم على حادثي ملاحظي الثانوية العامة اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا أكدت خلاله أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تابع من داخل غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، حادثي السير  اللذان تعرض لهما عدد من ملاحظي الثانوية العامة 2025 اليوم في محافظتي أسيوط وقنا، أثناء توجههم إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها ، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اطمأن على استقرار حالتهم الصحية، موجّهًا بالتنسيق مع مسؤولي المحافظتين لضمان تقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم.

تفاصيل حادثي ملاحظي الثانوية العامة اليوم

وكان قد أعلنت نقابة المهن التعليمية، اصابة 19 معلما فى حادثى سير ، الأولى اصابة 12 معلما بأسيوط ، والثانية أصيب فيها 7 معلمين بقنا ، أثناء توجههم للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم الثلاثاء خلال اختبار اللغة الثانية.

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بسرعة تقديم الدعم الكامل للمعلمين المصابين، وصرف 3 آلاف جنيه منحة صحية لجميع المعلمين المصابين، وتكليف رؤساء فرعيات المعلمين واللجان النقابية بالتواجد معهم فى المستشفى لتذليل أى عقبات تواجههم.


وعلى الفور قام مسئولى النقابات الفرعية بالتواجد مع المعلمين المصابين فى المستشفى، ومرافقتهم خلال الفحوصات الطبية اللازمة.

حيث تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية بأسيوط، يفيد بإصابة 12 معلماً من مراقبي امتحانات الثانوية العامة، منتدبين من إدارة أبنوب التعليمية بمحافظة أسيوط إلى لجان الامتحانات بمركز جهينة في محافظة سوهاج، وذلك صباح اليوم ، إثر حادث تصادم وقع على طريق الغنايم بمحافظة أسيوط، أثناء توجههم للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة.

ونتج  الحادث عن تصادم سيارة ميكروباص بكتلة من الرمال، بعد انحرافها عن الطريق خلال توجه المعلمين إلى لجان الامتحانات عبر طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز الغنايم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 معلماً، وتم خروج 9 منهم من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، في حين تم نقل 3 حالات إلى مستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط لاستكمال الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.


ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين، عزت علي رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، وكامل أبو زيد رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالغنايم، بسرعة التوجه إلى المستشفى لتقديم الدعم الكامل للمعلمين المصابين، والتواصل المستمر مع غرفة عمليات النقابة العامة لمتابعة الحالة الصحية لهم لحظة بلحظة.
وشدد الزناتي على أهمية التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم الطبي للمعلمين المصابين، مؤكدًا أن النقابة لن تدخر جهدًا في متابعة حالتهم، وتقديم كل ما يلزم لضمان تعافيهم الكامل وعودتهم إلى أداء رسالتهم التعليمية.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارًا من النقابة الفرعية بمحافظة قنا، يفيد بإصابة 7 معلمين من قرية حجازة قبلي مركز قوص ، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين السيارة التى يستقلونها مع ملاكي صباح اليوم، أثناء توجههم لأداء مهامهم عملهم كمراقبين على  لجان امتحانات الثانوية بقرية دشنا .


وعلى الفور تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بينما تم علاج حالتين بمكان وقوع الحادث نظراً لإصابتهم بجروح طفيفة .


ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين، شاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية بقنا، بسرعة التوجه إلى المستشفى لتقديم الدعم الكامل للمعلمين المصابين وتوفير كافة المتطلبات الازمة لهم ، والتواصل مع غرفة عمليات النقابة العامة لمتابعة الحالة الصحية لحظة بلحظة.


وشدد الزناتي على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم للمعلمين المصابين، مؤكدًا أن النقابة لن تدخر جهدًا في متابعة حالاتهم الصحية، وتقديم كل ما يلزم لضمان تعافيهم الكامل وعودتهم لممارسة دورهم الوطني في خدمة العملية التعليمية

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