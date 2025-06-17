قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مواجهة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم
صرف 3 آلاف جنيه لـ 19 معلما تعرضوا لحوادث سير بأسيوط وقنا
أشهر فتاوى الشيخ الشعراوي في ذكرى وفاته.. رأيه فى الغناء.. وتوبة المتكاسل عن أداء الصلاة
خلاف عائلي تحول إلى جريمة.. أب يطعن نجله حتى الموت بحدائق القبة
اليوم طقس حار وأمطار محتملة ونشاط للرياح في عدة مناطق | تفاصيل
ترامب يتراجع: دعوتي لإخلاء طهران حفاظًا على المدنيين من الصراع الدائر
بدء امتحان الإحصاء في لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظام القديم
إشارات راديوية غامضة من أعماق الجليد تحير العلماء منذ عقدين.. ماذا حدث؟
سلطنة عمان: نكثف جهودنا لاحتواء التصعيد الإيراني الإسرائيلي
المجموعة لا ترحم.. دي ماريا يهاجم التحكيم بعد تعادل بنفيكا أمام بوكا
تراجعت 23 جنيهًا.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يقرر تعويض طلاب لجان الثانوية العامة المتأخرة في توزيع الأسئلة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، توجيهاته لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بضرورة دخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، ومراعاة توزيع أوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وجمع أوراق الإجابة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تعويض الطلاب نفس الوقت إذا تأخر توزيع أوراق الاسئلة، لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بشكل منتظم.

وتوجه صباح اليوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتابع ويراقب أجواء سير امتحانات الثانوية العامة 2025 في يومها الثاني بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية من خلال كاميرات المراقبة ، ويتأكد من الألتزام بإجراءات دخول الطلاب اللجان

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان الثانوية العامة 2025 بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان  لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء لجان الثانوية العامة 2025 بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.

ماذا يمتحن الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ؟

ويصل ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 ليومه الثاني ، حيث يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2025 بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد) امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية ، كما يؤدي اليوم الثلاثاء ، طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) في مادتي الاقتصاد والإحصاء

 ويؤدي اليوم أيضاً طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين في النظامين الجديد والقديم الامتحان في مادة التربية الوطنية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

سحب مضيئة

سر تشكل سحب مضيئة في السماء.. خبير بيئة ومناخ يوضح

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

شاومينج

شاومينج يزعم تسريب فرنساوي الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان ..والتعليم:ده مش الامتحان

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

طلاب

متخصص بالتعليم: آخر تسريب لامتحانات الثانوية العامة حدث بـ 2012

الطاقة

رمضان أبو العلا: الحرب الإيرانية الإسرائيلية أثرت على أسعار الطاقة

ترامب

ترامب: الدعوة لإخلاء طهران حفاظا على سلامة مواطنيها

بالصور

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال
أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال
أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من دبي | شاهد

مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد
مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد
مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد

نشرة المرأة والمنوعات| 5 أبراج تكرة الصيف.. خطوات لحماية طفلك من حمو النيل.. نصائح لأبنك طالب الثانوية العامة تخلصه من التوتر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك

تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد