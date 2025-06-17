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ماراثون الثانوية العامة 2025 | تفتيش الطلاب بمداخل اللجان قبل بدء الامتحان
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ماراثون الثانوية العامة 2025 | تفتيش الطلاب بمداخل اللجان قبل بدء الامتحان

تفتيش الطلاب بلجان الثانوية العامة
تفتيش الطلاب بلجان الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يتوافد الآن طلاب الصف الثالث الثانوي على لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع محافظات الجمهورية ، لبدء فعاليات ثاني أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 

يأتي ذلك تنفيذا للتنبيهات المشددة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية خلال الساعات الماضية ، والتي تشدد على ضرورة الحضور مبكرا قبل موعد بدء الامتحان بوقت كافي ، علما بأن الامتحان يبدأ في تمام التاسعة صباحا .

ويمر الآن الطلاب بإجراءات تفتيشية صارمة بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة ، لمحاولة ضبط وسائل الغش التي قد يخفيها بعض الطلاب 

ماذا يمتحن الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ؟

ويصل ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 ليومه الثاني ، حيث يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2025 بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد) امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية ، كما يؤدي اليوم الثلاثاء ، طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) في مادتي الاقتصاد والإحصاء

 ويؤدي اليوم أيضاً طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين في النظامين الجديد والقديم الامتحان في مادة التربية الوطنية.

 إجراءات تفتيشية صارمة 

ووجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان  لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .

مراجعة الكاميرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.

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