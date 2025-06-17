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تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاومينج يزعم تسريب فرنساوي الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان ..والتعليم:ده مش الامتحان

شاومينج
شاومينج
ياسمين بدوي

زعمت جروبات شاومينج على تليجرام تسريب امتحان اللغة الفرنسية قبل توزيعه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 على طلاب النظام الجديد بساعة ونصف 

من جانبه نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ما تم تداوله على جروبات شاومينج على تليجرام بشأن تسريب امتحان اللغة الفرنسية قبل توزيعه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 على طلاب النظام الجديد بساعة ونصف قائلا : ده امتحان مضروب مش مش امتحان النهاردة 

وحذر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق وراء ما يكتب على جروبات شاومينج مؤكدة ان هذه الجروبات لا تهدف الا لإثارة البلبلة و محاولة النصب على الطلاب بمثل هذه الاخبار الكاذبة

وكان قد أكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 : امتحانات الثانوية العامة 2025 من يومها الاول تشهد حالة من الهدوء والانضباط الكامل في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية

وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 : لقد انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الامتحانية.

ماذا يمتحن الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ؟

ويصل ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 ليومه الثاني ، حيث يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2025 بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد) امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية ، كما يؤدي اليوم الثلاثاء ، طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) في مادتي الاقتصاد والإحصاء

 ويؤدي اليوم أيضاً طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين في النظامين الجديد والقديم الامتحان في مادة التربية الوطنية.

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