في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة |التعليم تتابع وصول الأسئلة إلى اللجان

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصول صناديق أسئلة اللغة الأجنبية الثانية “نظام جديد” والاقتصاد والاحصاء “نظام قديم” إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بالإضافة إلى متابعة وصول أسئلة امتحانات مدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين ، وذلك لبدء فعاليات ثاني أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 .

ويتم نقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، داخل صناديق معدنية محكمة الغلق بأقفال رقمية مغلقة بأرقام سرية ، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات السيادية المعنية في الدولة ، لضمان عدم تسريبها قبل توزيعها باللجان .

امتحانات الثانوية العامة 2025

وكان قد انطلق الأحد الماضي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 بآداء الدين والتربية الوطنية ، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وسط توجيهات مشددة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ كافة الإجراءات والاستعدادات لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

ويصل ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 ليومه الثاني ، حيث يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2025 بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد) امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية ، كما يؤدي اليوم الثلاثاء ، طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) في مادتي الاقتصاد والإحصاء

ويؤدي اليوم أيضاً طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين في النظامين الجديد والقديم الامتحان في مادة التربية الوطنية.

ويحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة 2025 (الدور الأول) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما يحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2025 ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، ويطمئن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المحافظات.