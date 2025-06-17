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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: تكثيف التفتيش ومراجعة كاميرات المراقبة يوميًا بلجان الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبتين (نظام جديد) اللغة الأجنبية الثانية، و(النظام القديم) مادتى الاقتصاد والاحصاء.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع  مديريات التربية والتعليم.

 تكثيف أعمال التفتيش والانضباط

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة توفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان الامتحانية، كما أكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على تكثيف أعمال التفتيش والانضباط قبل دخول الطلاب إلى اللجان، مع عدم التجاوز فى عمليات التفتيش، وأن أي محاولة للإخلال بالنظام أو مخالفة القواعد المقررة ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية.

وزير التعليم : الوزارة لن تتهاون مع أي خروج عن الإطار العام المنضبط للعملية الامتحانية

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة لن تتهاون مع أي خروج عن الإطار العام المنضبط للعملية الامتحانية، وسيُطبق القانون بكل حزم للحفاظ على نزاهة الامتحانات ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة دخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، ومراعاة توزيع أوراق الأسئلة في فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وجمع أوراق الإجابة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان،  وتعويض الطلاب نفس الوقت إذا تأخر توزيع أوراق الاسئلة، لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم.

وزير التعليم يتابع لجان الثانوية العامة بمختلف المحافظات عبر شاشات كاميرات المراقبة

كما حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة لجان الثانوية العامة بمختلف المحافظات عبر شاشات كاميرات المراقبة في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، موجها بمراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان يوميًا لضمان عملها بكفاءة واستمرار الرصد بشكل فعال.

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