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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يراقب ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات الوزارة

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

توجه منذ قليل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتابع ويراقب أجواء سير امتحانات الثانوية العامة 2025 في يومها الثاني بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية من خلال كاميرات المراقبة ، ويتأكد من الألتزام بإجراءات دخول الطلاب اللجان

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان الثانوية العامة 2025 بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان  لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء لجان الثانوية العامة 2025 بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.

ماذا يمتحن الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ؟

ويصل ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 ليومه الثاني ، حيث يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2025 بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد) امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية ، كما يؤدي اليوم الثلاثاء ، طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) في مادتي الاقتصاد والإحصاء

 ويؤدي اليوم أيضاً طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين في النظامين الجديد والقديم الامتحان في مادة التربية الوطنية.

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