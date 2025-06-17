بدء امتحان الإحصاء في لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظام القديم

بدأ الآن امتحان الإحصاء في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم

ويستمر زمن امتحان الإحصاء في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم من 11 صباحا حتى 12:30 ظهراً

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توضيح عاجل بشأن النجاح في مادتي الاقتصاد والإحصاء لطلاب "النظام القديم" في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تعد “الاقتصاد والاحصاء” في الثانوية العامة 2025 "النظام القديم" مادة من فرعين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية أثناء امتحانات الثانوية العامة 2025 ، في إحدى الفرعين: الاقتصاد او الاحصاء، وتغيب في الفرع الاخر، سيكون الطالب ناجحا في هذه المادة، حيث ان نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدي الى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني على أنه ، في حالة عدم حصول الطالب أثناء امتحانات الثانوية العامة 2025 ، على النهاية الصغرى في المادة ، يعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ، ويؤدي الامتحان في الفرعين معا.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه خلال امتحانات الثانوية العامة 2025 ، في حال إلغاء الامتحان في احد فرعي المادة ( الاقتصاد أو الإحصاء ) يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: في حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني في أثناء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالدرجة الفعلية، سيؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.

وحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبتين (نظام جديد) اللغة الأجنبية الثانية، و(النظام القديم) مادتى الاقتصاد والاحصاء.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم.

تكثيف أعمال التفتيش والانضباط

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة توفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان الامتحانية، كما أكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على تكثيف أعمال التفتيش والانضباط قبل دخول الطلاب إلى اللجان، مع عدم التجاوز فى عمليات التفتيش، وأن أي محاولة للإخلال بالنظام أو مخالفة القواعد المقررة ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية.