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تعليمات عاجلة لجميع المدارس الخاصة والدولية بشأن العام الدراسي الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات عاجلة لجميع المدارس الخاصة والدولية بشأن العام الدراسي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 

وفي إطار ما تبذله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جهود لضبط آلية توزيع الكتب المدرسية ، بما يحقق خدمة تعليمية بمعايير عالية الجودة ، وحرصا على الحقوق المادية والأدبية للوزارة ، ومراعاة لما تتخذه الوزارة من إجراءات للتحضير لبدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع لمدارس الخاصة بكافة أنواعها ( عربي - لغات - دولي ) تنص على الآتي :

  •  تقديم حصر بالأعداد الفعلية للطلاب بكل مدرسة خاصة (عربي - لغات ) أو دولية وفقا للصفوف المرخص بها
  •  الإلتزام بشراء كتب الوزارة من مخازن المديرية التعليمية التابع لها المدرسة وفقا للأعداد الفعلية المقيدة بكل مدرسة وبحسب الكثافة المرخص بها ، وريد القيم المالية المستحقة عنها ، وذلك قبل بداية العام الدراسي وبحد أقصى أول أغسطس من كل عام وفقا للأعداد الواردة بالإحصاء الفعلي لكل صف بالمدرسة
  •  إلتزام المديرية التعليمية المختصة ( مخازن الكتب ) بتقديم الايصال الدال على سداد المدرسة لكتب الوزارة إلى الإدارة التعليمية ( شئون الطلاب ) مرفقا له بيانا بالكتب المشتراه وأعدادها
  •  قيام الإدارة التعليمية لشئون الطلاب بمراجعة أعداد الكتب المشتراه ومطابقتها مع أعداد الطلاب بالمدرسة ، تمهيدا لقيد الطلاب بسجلات الإدارة التعليمية في ضوء اعداد الكتب المشتراه فعليا وتسجيل العدد الذي تم شراء الكتب بناء عليه فقط دون غيره والمدون بإيصال سداد الكتب
  •  عدم اعتماد قيد الطلاب بكل مدرسة إلا وفقا للأعداد المقدمة منها والمتوافقة مع أعداد الكتب المشتراه لصالحها من مخازن المديرية التعليمية فقط ، ولن يتم اعتماد قيد الطلاب بأعداد تزيد عن أعداد الكتب المشتراه فعليا بما يترتب على ذلك من آثار

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع الجهات التابعة تنفيذ كل التعليمات السابقة بكل دقة منعا للمساءلة القانونية

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

  • يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني، بعد حذف الإجازات الرسمية وأيام الجمع والسبت
  • يبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 
  • موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  •  امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026
  • امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.
  •  إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 24 يناير 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية فيبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  •  امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم العام الدراسي

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