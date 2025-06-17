مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى .. قرار عاجل من التعليم الآن

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بشأن تفاصيل تحصيل مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى عن العام الدراسى 2025 / 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تحقيقا لانضباط منظومة العمل المالي من حيث الإلتزام بسداد مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى المقررة وتعظيم منافع الاغراض المخصصة من أجلها ، وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على :

استمرار العمل بضوابط القرار الوزاري رقم ( ١٦٢ ) بتاريخ ٢٠٢٤/۹/۱۲ الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي ۲۰۲٥/۲۰۲٤ طبقا للفئات السداد المبلغة للهيئة القومية للبريد ومنافذ الدفع الالكترونى المتعاقد معها من قبل الوزارة وذلك للطلاب المتقدمين للإلتحاق بالصف الأول رياض الأطفال

والصف الأول الإبتدائى والصف الأول الثانوي بنوعيه ( عام وفني ) وكذلك فصول الخدمات المسائية ( عام و وفني ) للعام

الدراسي ۲۰۲٦/٢٠٢٥ مع التوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب كاحد مسوغات قبول الملف



والصف الأول الإبتدائى والصف الأول الثانوي بنوعيه ( عام وفني ) وكذلك فصول الخدمات المسائية ( عام و وفني ) للعام الدراسي ۲۰۲٦/٢٠٢٥ مع التوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب كاحد مسوغات قبول الملف طلاب المستوى الثاني رياض اطفال بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها المنقولين للصف الاول الابتدائي برفق بالملف

ايصال سداد الرسوم الدراسية .

طلاب الصف الأول الإعدادي يطلب من ولي الأمر طلب تحديث بيانات الطالب ) الصور الشخصية - محل الإقامة - الخ ) ويرفق به ايصال سداد المصروفات ،مع الأخذ في الاعتبار الاتي :



لا يخل الالتزام يسداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى وفق ما توضح سابقا الالتزام باستيفاء تلك المصروفات وفق ما يتحدد بالقرار الوزارى المزمع اصداره بشان تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية عن العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ فور صدورة بالنسبة للطلاب غير المسددين حتى تاريخ صدور القرار .

لا يخل الالتزام بسداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى بفصول الخدمات المسانية (عام وفني) وفق ما توضح سابقاً بالالتزام باستيفاء تلك المصروفات وفق ما يتحدد بالقرار الوزاري المزمع إصداره أو التعديلات التي ترد في القرارات المنشاه لفصول الخدمات المسائية خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/۲۰۲۵ وذلك لحالات الطلاب المسددين للمصروفات بعد تاريخ إصدار القرار الوزاري أو التعديلات المشار إليها .

يؤخذ في الاعتبار حالات الإعفاء الواردة بالقرار الوزارى رقم ١٦٢ بتاريخ ٢٠٢٤/۹/۱۲ الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي ۲۰۲٥/۲۰۲٤ و الكتاب الدورى رقم ٤٠ بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۳ الصادر بشأن أجزاء البحث الاجتماعي، ولايسرى الاعلاء على الرسوم المقررة يقوانين .

تخفض نسبة ٥٠% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم ( خدمه / معاش ) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والانشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم ( العام والفنى ) المنصوص عليها بالقرار الوزارى ٦٢ لسنة ٢٠٢٤ ، ولا يسرى هذا التخليص على الرسوم المقررة بقوانين والقسط التأميني لصندوق التامين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر .