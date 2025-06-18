ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة؟

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات أكسدة قوية، أبرزها مركب الفلافانول المعروف باسم إبيكاتشين، وهذه المركبات النباتية تساهم في مقاومة الالتهابات وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

ووفقا لموقع إكسبريس، نقدم إليك بعض الفوائد التي أظهرتها الأبحاث حول الشوكولاتة الداكنة.

تعرف على فوائد الشوكولاتة الداكنة..

١. تعزيز صحة القلب:

تساعد مضادات الأكسدة في خفض ضغط الدم ، وتقليل خطر التجلط، وزيادة تدفق الدم إلى القلب، مما يقلل احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية و امراض القلب التاجية والوفاة بسبب أمراض القلب.

٢. توازن الجهاز المناعي:

تُقلّل مركبات الفلافانول من فرط نشاط الجهاز المناعى وتُخفف من الإجهاد التأكسدي، وهو خلل يحدث عند عدم قدرة الجسم على موازنة الجذور الحرة، ويُعد عاملًا رئيسيًا في العديد من الأمراض.

٣. مكافحة السكري:

يساعد مركب الإبيكاتشين في حماية الخلايا وتعزيز قدرتها على الاستجابة للأنسولين، مما يساهم في الوقاية من مرض السكرى أو الحد من مضاعفاته.

٤. تحسين وظائف الدماغ:

أظهرت الدراسات أن الفلافانولات تحسّن من الأداء العقلي، مثل سرعة الاستجابة، والإدراك البصري-المكاني، و تقوية الذاكرة، وقد يكون ذلك بفضل تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

٥. دعم الأداء الرياضي:

يساهم الإبيكاتشين في رفع إنتاج أكسيد النيتريك في الدم، مما يُحسن الدورة الدموية ويقلل كمية الأكسجين المستهلكة أثناء ممارسة التمارين، ما يساعد الرياضيين على الاستمرار في أداء التمارين لفترات أطول.

٦. تقليل التوتر:

أفاد من تناولوا الشوكولاتة الداكنة بأنهم شعروا بانخفاض مستويات التوتر، كما لاحظ الباحثون تراجعًا في هرمون الكورتيزول بعد تناولها، وهو ما قد يرتبط أيضًا بتحسين صحة القلب، نظرًا لأن التوتر عامل خطر في الإصابة بأمراض القلب.