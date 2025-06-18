الوزراء: الأمور مستقرة حتى الآن.. وهناك تأمين للاحتياجات الدولارية

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الأموال الساخنة تتأثر بأي أزمة، مضيفا ان هذا الامر لا يقلقنا وتعود الاموال الساخنة بعد هدوء الأوضاع.

وأضاف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هيئة الرقابة النووية لديها توجيها بمتابعة أي مشكلة نووية في هذا الصراع، وطُلِبَ منها إعداد تقرير عن هذا الأمر.

وأكد رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة دعم الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وضرورة إنهاء التصعيد والتوتر الدائر في المنطقة، متابعا أن لجنة الأزمات التي تم تشكيلها تضع كل السيناريوهات المحتملة لتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية- الإيرانية على الشأن الداخلي.

وأكد أنه «حتى الآن الأمور مستقرة، وهناك تأمين للاحتياجات الدولارية أيضا لكل الاعتمادات المطلوبة، والدولة والمواطنون معًا، وخطوات الدولة المصرية ستكون استباقية».

وواصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نعمل على كل السيناريوهات بكل تعقيداتها، مضيفا أن كل تصعيد في الحرب من شأنه التأثير علينا ولدينا خطوات استباقية.

وتابع مدبولي، لا توجد أي أزمة لأي طلبات لفتح اعتمادات دولارية لمستلزمات الإنتاج لكل السلع، وتشكيل لجنة الأزمات؛ جاء بهدف رصد ومتابعة تطورات الأحداث المرتبطة بالعمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية بشكل لحظي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له بمؤتمر الحكومة الاسبوعي، نعمل على ضمان استقرار الأسواق الداخلية حتى لو طال النزاع الإسرائيلي الإيراني.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية أمن للغاية ويتخطى 6 أشهر، مستدركا أن لدينا مخزون استراتيجي آمن جدا يتجاوز 6 أشهر من السلع التموينية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن لدينا 3 سفن تغويز في مصر تعمل على تلبية احتياجات البلاد من الطاقة لكل القطاعات وخاصة قطاع الصناعة.

وأكمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نجحنا في تأمين احتياجات الغاز بتواجد 3 سفن تغيير على الأراضي المصرية.

ولفت إلى أنه لأول مرة سيتم تصاعد الإنتاج المحلي من الغاز بشكل تدريجي في أغسطس.