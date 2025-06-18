الحرب لم تنته بعد.. جيش الاحتلال: سنستهدف كل ما يخص النووي الإيراني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن تكثيف عملياته العسكرية ضد منشآت إيرانية وصفها بأنها "مرتبطة بالبرنامج النووي والصواريخ البالستية"، مؤكدًا أن "الحرب لم تنته بعد".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان رسمي: "نواصل عملياتنا وفق أهداف واضحة، وهدفنا الأساسي هو إزالة التهديد الإيراني من خلال استهداف كل ما يتعلق بالنووي والصواريخ بعيدة المدى".

وأضاف أن أكثر من 50 طائرة مقاتلة شاركت الليلة الماضية في قصف أكثر من 40 هدفًا في مناطق متفرقة، مشيرًا إلى أن الهجمات تركزت بشكل أساسي على غرب إيران.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن عملياته مستمرة، وأن الضربات الجوية ستتواصل في الأيام القادمة ضد ما وصفه بـ"بنية تحتية عسكرية نووية".