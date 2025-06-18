طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل صوص البستاشيو “الفستق” في المنزل.

طريقة عمل صوص البستاشيو..

المقادير..

1 كأس من الفستق الحلبي المجروش

6 ملعقة طعام زيت جوز الهند أو زيت نباتي

طريقة التحضير..

نضع الفستق الحلبي المجروش في المطحنة ونشغلها حتى يصبح ناعماً ورطباً وتخرج منه الزيوت التي بداخله مع تحريكه في المطحنة كي نتأكد من نعومته .

بعدها نبدأ بإضافة الزيت بالتدريج فنضع حوالي 4 ملعقة طعام من الزيت ونشغل المطحنة ثم نحرك المزيج قليلاً ونضيف ملعقة أو اثنتين من الزيت حسب الحاجة ونشغل المطحنة حتى يمتزج الفستق والزيت جيداً .

يجب أن يكون قوام الصوص ناعماً وسميكاً كالمعجون وبذلك يكون جاهزاً لاستخدامه في أي وصفة تريدينها .