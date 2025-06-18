التجسس أونلاين.. جيش الاحتلال يدعو الإيرانيين للتواصل مع الموساد

في خطوة دعائية غير مسبوقة، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حساباته الناطقة بالفارسية على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة مباشرة إلى المواطنين الإيرانيين، خاصة المعارضين منهم، للتواصل مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، زاعمًا أنه من أجل مساعدتهم في "بناء مستقبل أفضل".

وجاء في منشور نشره الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نتفهم الوضع الصعب والظروف التي خلقها النظام في إيران"، مضيفًا أن الجيش تلقى "عددًا كبيرًا من الرسائل من أقارب مدنيين إيرانيين قلقين، بل وحتى من أفراد يعملون ضمن مؤسسات أمنية في النظام الإيراني، يعبرون عن خوفهم ويطلبون التواصل مع الجهات الإسرائيلية، حتى لا تلقى إيران مصير غزة أو لبنان."

وشددت الرسالة على أن أي شخص يرغب في التواصل مع الموساد يجب أن يستخدم شبكة افتراضية خاصة خارجية لحماية أمنه وهويته، في إشارة إلى حرص الاحتلال إسرائيلي على سرية مثل هذه الاتصالات.

وفي ختام الرسالة، وجه الجيش الإسرائيلي تحية دينية، قائلاً: “نحن ندرك أنكم تتوقون لمستقبل أفضل... نسأل الله أن يكون معينكم ورفيقكم.”

وينظر إلى هذه الدعوة على أنها جزء من حرب نفسية موازية للتصعيد العسكري بين الجانبين، تهدف إلى زعزعة الثقة داخل النظام الإيراني، وتشجيع الانشقاقات، وربما جمع معلومات استخباراتية من داخل المؤسسات الإيرانية.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد غير مسبوق في العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران، ما يثير تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة من المواجهة، التي يبدو أنها تجاوزت حدود الميدان، إلى مستويات أعمق من الاختراق والتأثير على الجبهة الداخلية للطرفين.