سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري يهم قطاعًا كبيرًا من المستثمرين في مجال الاستيراد والتصدير، لذا يحظى باهتمام واسع على منصات البحث، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، إذ ارتفع سعر الدولار نحو 43 قرشا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، وسجل سعر صرف الدولار بالجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجلت أسعار الدولار الأمريكي 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع بمنتصف التعاملات في مقابل الجنيه المصري بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية سجل نحو 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع بمنتصف التعاملات.

سعر الدولار في بنك saib

وعن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك saib، فقد سجل نحو 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك نكست نحو 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناه السويس فسجل نحو 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

تداعيات الحرب الإسرائيلية على إيران

يأتي ذلك في حين تدخل الحرب الاسرائيلية الإيرانية يومها السادس، في ما يبدو أنها حرب استنزاف طويلة الأمد، ستؤثر على اقتصادات دول الجوار الإسرائيراني، لكن البلدين لا يستطيعان تحمل حرب طويلة، إذ تراهن إسرائيل على نجاعة الضربات الخاطفة القاصمة، أو على تدخل أمريكي ولو محدود لإنهاء طموح إيران في تطوير برنامجها النووي، وهو مرتبط بقدرة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقناع الإدارة الأمريكية بالانخراط في الحسم النهائي، لكن يبدو الأمر صعب في هذه المرحلة من الحرب.

أما طهران فتراهن على صواريخ منتصف الليل، محلية الصنع، لإلحاق أكبر خسائر بشرية وتدميرية في المدن الإسرائيلية، والتأثير نفسيًّا في معنويات جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين، وهو خيار أيضا غير ناجع في الوقت الراهن، لأن الإسرائيليين جميعًا يظنون أن مشروعات إيران النووية تشكل تهديدًا وجوديًّا لهم على المديين المتوسط والبعيد، وأنه لا مناص من التضحية من أجل تدميره، ولو ظلوا في المخابئ والملاجئ مدة طويلة، بحسب تقارير عدة.

بهذه الوتيرة يتحمّل اقتصاد البلدين خسائر تقترب من 60 مليار دولار في الشهر، وفق تقديرات صحيفة "لي زيكو" الفرنسية الاقتصادية، وتتفوق إسرائيل اقتصاديًّا بناتج إجمالي بنحو 583 مليار دولار، لعشرة ملايين نسمة، في حين يبلغ ناتج إيران 418 مليار دولار وفق "ترادينج إيكونوميكس"، ولديها كثافة سكانية بـ87 مليون نسمة، ومساحة تصل إلى أضعاف عدة لجغرافيا إسرائيل المحدودة.