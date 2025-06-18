أسعار الدواجن اليوم.. ومنخفض هندي يضرب البلاد.. ومفاجأة بالذهب والدولار.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير:

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق.. فيديو

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، تقريرا مصورا بالشارع، لمعرفة أسعار الدواجن اليوم، الأربعاء، في الأسواق.

وجاء في التقرير أن مراسلة القناة الزميلة ماهيتاب مختار، قامت بعمل جولة في الأسواق لمعرفة آخر أسعار الدواجن اليوم، الأربعاء.

وأكد أحد أصحاب المحلات أن الدواجن اليوم تباع بـ 85 جنيها للكيلو، والبلدي بـ 110، و الفراخ الساسو تباع بـ 100 جنيه، وأن الأسعار خلال هذه الفترة منخفضة.

ولفت إلى أن البانيه بـ 190 جنيها، بعد أن وصل لأكثر من 220 جنيها قبل العيد، وأن سعر الكبد 90، والأجنحة 50، والصدر دون خلية بـ 170.



بسبب شهادات التخرج.. أزمة جديدة تواجه أطباء الأسنان المصريين بالخليج.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم والتعليم العالي، أن أزمة نحو 2000 طبيب أسنان مصري في دول الخليج لا تتعلق بجودة شهاداتهم أو مؤهلاتهم العلمية، بل تعود فقط إلى ما وصفه بـ “اختلاف في مسميات التخصصات العلمية”.

وقال فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الأطباء المصريين الذين حصلوا على درجات الماجستير من جامعات مصرية، خصوصًا من الجامعات الخاصة، وفوجئوا بعدم اعتماد شهاداتهم في بعض دول الخليج بسبب اختلاف مسمى التخصص عن المسميات المعتمدة هناك، رغم أن الشهادات نفسها صحيحة ومعترف بها.

جاسوس في جيبك.. كيف ساعد واتساب في إنهاء حياة قادة إيران؟

أكد المهندس آيسم صلاح، خبير الأمن السيبراني، أن ما يحدث اليوم هو "اغتيالات رقمية موجهة"، مشيرًا إلى أن تطبيقات مثل واتساب أصبحت أدوات خطرة بيد قوى أجنبية، وعلى رأسها إسرائيل، لتنفيذ عمليات اغتيال عالية الدقة.

وقال صلاح، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، إن "الهاتف الذكي لم يعد مجرد وسيلة تواصل، بل تحول إلى جاسوس في الجيب، ينقل موقع المستخدم واتصالاته دون وعي منه"، داعيًا إلى ضرورة مراجعة استخدام التطبيقات الأجنبية في البيئات الحساسة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة، ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 18-6-2025.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4114 جنيهاً للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5485 جنيهاً للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 38400 جنيه.

منخفض هندي يضرب البلاد.. شاهد تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن منخفض الهند الموسمي يؤثر على مصر خلال هذه الفترة، وإنه بدأ منذ أسابيع، وإن الفترة الحالية نشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة.

وأضافت أن البلاد خلال الساعات الأخيرة تشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال الفترة المسائية، وأن ذلك بسبب نشاط الرياح القادم من شبه الجزيرة العربية، وأن البلاد في فترة النهار تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 18-6-2025.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 18 -6 -2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.19 جنيه للبيع و50.09 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.05 جنيه للبيع، و57.93 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 68.08 جنيه للبيع، و67.93 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.38 جنيه للبيع، و13.35 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 164.01 جنيه للبيع، و163.63 جنيه للشراء.

مدبولي يعقد أول اجتماع للجنة الأزمات لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية

أفادت القناة الأولى بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن اليوم، الأربعاء، عن انعقاد أول اجتماعات لجنة الأزمات المشكلة لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة أي تداعيات محتملة على الأمن الوطني والاقتصاد.

تحرك فوري لمواجهة التداعيات

أكد مدبولي أن الحكومة تحركت على الفور فور تفجر الأحداث العسكرية لمناقشة جميع التداعيات، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مكثفة مع اللجان الاستشارية المختلفة لبحث تأثير هذه التطورات على مختلف القطاعات.

احتياطات استراتيجية كافية للسلع الأساسية

طمأن مدبولي المواطنين بوجود احتياطات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي حاجة الاستهلاك المحلي، مؤكدًا أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تأمين المخزون الاستراتيجي من جميع السلع.

البرلمان الأوروبي يعتمد قرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أفادت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل، بأن البرلمان الأوروبي اعتمد القراءة النهائية لقرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

ووصفت وزارة الخارجية هذا القرار بأنه يعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.

تصعيد خطير.. خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى واشنطن

وجه المرشد الإيراني على خامنئي، رسالة إلى واشنطن، قال فيها إن الشعب الإيراني لا يستسلم، وإن أي تدخل عسكري أمريكي سيلحق بالولايات المتحدة أضرارا لا يمكن إصلاحها.

وأكد المرشد الإيراني، خلال عاجل عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا وستلقى جزاء عملها، وأن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسئولين.

وأضاف المرشد الإيراني أن إيران لن تغفر لإسرائيل انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها، وأن أمن إيران ووحدة أراضيها خط أحمر لا يمكن المساس به.

جيش الاحتلال: هاجمنا موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي ومواقع تصنيع أسلحة لإيران

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال قال: “هاجمنا موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي ومواقع لإنتاج الأسلحة لإيران الليلة الماضية”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن حصيلة الهجمات الإيرانية ضد دولة الاحتلال أسفرت عن مقتل 24 شخصًا وإصابة أكثر من 1300 إصابة منذ بدء الهجمات يوم الجمعة الماضي.

القصف الإيراني لإسرائيل

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إيران أطلقت أكثر من 440 صاروخًا منذ بدء الهجمات، لافتة إلى أن تكلفة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي في اليوم الواحد تبلغ نحو 285 مليون دولار.

يأتي ذلك في ظل استمرار المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، لليوم الخامس على التوالي، وأعلن الحرس الثوري الإيراني قصف إسرائيل بصاروخ فتاح الجيل الأول وهو أسرع من الصوت.