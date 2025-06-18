أسعار الدواجن اليوم في الأسواق.. فيديو

عرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ونهاد سمير، تقريرا مصورا بالشارع، لمعرفة أسعار الدواجن اليوم في الأسواق.

وجاء في التقرير أن مراسلة القناة الزميلة ماهيتاب مختار، قامت بعمل جولة في الأسواق لمعرف أخر أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.

وأكد أحد أصحاب المحلات أن سعر الدواجن اليوم تباع بـ 85 جنيه للكيلو، والبلدي بـ 110، و الفراخ الساسو تباع بـ 100 جنيه، وأن الأسعار خلال هذه الفترة أسعارها منخفضة.

ولفت إلى أن سعر البانية بـ 190 جنيه، بعد أن وصل لأكثر من 220 جنيه قبل العيد، وأن سعر الكبد 90، والأجنحة 50، والصدر دون خلية بـ 170.