عناية شوشة......................أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم الأحد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم ، انخفاضًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض، مع تفاوت طفيف في بعض الأصناف حسب العرض والطلب .

أسعار الدواجن

الفراخ البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 82 و85



الفراخ الحمراء (الساسو): يتراوح سعر الكيلو بين 90 و95 جنيها.

الفراخ البلدي: يبلغ سعر الكيلو حوالي 120 جنيهًا.

البط: يبلغ سعر الكيلو حوالي 125 جنيهًا.

البانيه: يبلغ سعر الكيلو حوالي 225 جنيهًا.

الأوراك: يبلغ سعر الكيلو حوالي 125 جنيهًا.



أسعار البيض:



كرتونة البيض الأبيض: يتراوح سعرها بين 115 و120 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر: يتراوح سعرها بين 130 و140 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: يتراوح سعرها بين 140 و145 جنيهًا.

وتشهد محافظة الوادي الجديد انخفاضًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض، حيث تُعد هذه السلع من الأساسيات الغذائية التي يعتمد عليها السكان بشكل كبير في حياتهم اليومية. يُلاحظ أن أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد تتأثر بعوامل عدة، منها تكاليف النقل إلى المحافظة، كونها من المناطق النائية، بالإضافة إلى العرض والطلب الموسميين.

وتلعب الدواجن دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات السكان من البروتين، إلى جانب البيض الذي يُعتبر مكونًا غذائيًا أساسيًا في معظم المنازل. وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في الأسعار، يظل هناك تفاوت طفيف بين القرى والمدن داخل المحافظة، اعتمادًا على البائعين وأماكن التوزيع.

وتوفر المحافظة، من خلال أسواقها المحلية، خيارات متعددة للمستهلكين، مع وجود رقابة دورية لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة مرضية.