بحث الاتحاد الأوروبي وطاجيكستان سبل تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية، وذلك خلال الحوار السادس عشر لحقوق الإنسان بين الجانبين، الذي عقد في العاصمة دوشنبه.

وخلال الحوار، أكد الاتحاد الأوروبي أهمية مواصلة الإصلاحات وضمان توافق التشريعات والممارسات الوطنية في طاجيكستان مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن احترام هذه المبادئ يمثل ركيزة أساسية للاستقرار والأمن والتنمية المستدامة.

ورحب الاتحاد الأوروبي ببعض التطورات الإيجابية في طاجيكستان، لاسيما الجهود المتعلقة بالمساواة وحقوق المرأة وإصلاح السجون، فضلا عن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الهمم في الأول من أكتوبر 2026.

كما حث الاتحاد الأوروبي طاجيكستان على مواصلة التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ توصيات الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، داعيا إياها إلى إعادة النظر في قرار الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتراجع عنه.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن إحراز تقدم ملموس في حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من شأنه دعم التعاون الاقتصادي والاستثمارات وتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المعزز بين الجانبين.