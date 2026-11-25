أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح منظومات الدفاع الجوي في إسقاط 863 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "الأربعاء"، أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك الأوكراني، خلال هجوم قالت إنه يأتي في إطار العمليات العسكرية المستمرة ضد مواقع ومنشآت تستخدمها القوات الأوكرانية.

ونقلت الوزارة أن السفينة المستهدفة كانت تُستخدم في نقل الإمدادات إلى الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أن استهدافها يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعطيل خطوط الإمداد العسكرية للقوات الأوكرانية.