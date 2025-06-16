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عاودت التراجع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عاودت التراجع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

أسعار الدواجن تراجعت اليوم الاثنين 16-6-2025، في المزارع، بعد تراجعها بقوة قبل عيد الأضحى المبارك.

وهبط سعر كيلو الدواجن وانخفض تحت مستوى الـ 71 جنيهًا.

أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الاثنين

وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من 17 جنيهًا في الكيلو الواحد.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16-6-2025  في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

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ارتفعت أسعار الدواجن عند مستوى 80 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 90 و95 جنيهًا للكيلو .

تتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق. 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 80 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 و95 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 70و75 جنيهًا للكيلو. 

وتراوح سعر الدواجن الساسو 95 جنيهًا بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 105 و110 جنيهات. 

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

 وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض. وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى. 

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الجديد، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض. 

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و125 جنيهًا للكرتونة.

 

 أسعار الكتاكيت اليوم

هبطت أسعار الكتاكيت وسجلت:

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 20 و22 جنيهًا.

 الكتكوت "ساسو":  11 جنيهًا. 

الكتكوت البلدي الحر: بين 6.5 و7 جنيهات.

 كتكوت ساسو بيور: بين 17 و18 جنيهًا. 

كتكوت هجين: بين 10 و11 جنيها.

 كتكوت جيل ثانٍ: بين 11 و12 جنيهًا. 

كتكوت روزي بيور: بين 15 و16 جنيهًا.

 

 أسعار البانيه والأوراك اليوم

 سعر الأوراك: بين 95 و100 جنيه.

 سعر البانيه: بين 190 و200 جنيه. 

سعر الكبد والقوانص: 120 جنيهًا. 

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 55 و60 جنيهًا. 

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا. 

سعر البط: 160 جنيهًا.

 سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

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