البرلمان الأوروبي يعتمد قرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أفادت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل، أن البرلمان الأوروبي قد اعتمد القراءة النهائية لقرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

ووصفت وزارة الخارجية هذا القرار بأنه يعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.

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تأكيد لدور مصر في تعزيز الاستقرار

أوضحت الخارجية أن اعتماد البرلمان الأوروبي لهذا القرار يؤكد الدور المهم الذي تضطلع به مصر في دعم وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

تصويت بعد مداولات مكثفة

أكدت الوزارة أن تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالي الثانية لمصر جاء بعد نحو تسعة أشهر من المداولات المكثفة، ما يعكس الحرص على دعم الاقتصاد المصري.

خطوات قادمة نحو صرف الدعم

وأشارت الخارجية إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تصويت المجلس الأوروبي على قرار حزمة الدعم المالي الثانية تمهيدًا للبدء في إجراءات الصرف، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة.