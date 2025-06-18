منخفض هندي يضرب البلاد.. شاهد تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد”، إن منخفض الهند الموسمي يؤثر على مصر خلال هذه الفترة، وأنه بدأ منذ أسابيع وأن الفترة الحالية نشهد ارتفاع في نسب الرطوبة.

ولفتت إلى أن البلاد خلال الساعات الأخيرة نشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال الفترة المسائية، وأن ذلك بسبب نشاط الرياح القادم من شبة الجزيرة العربية، وأن البلاد في فترة النهار تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة اليوم 33 درجة، وأن المواطنين تشعر أن درجات الحرارة أعلى من المعلن عنها، وأن البلاد من يوم الجمعة ستشهد ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة، البلاد ستسجل 36 درجة.

وأشارت إلى أن منخفض الهند سيجعل نسب الرطوبة أعلى، خلال الفترة المقبلة، وأن الأسبوع المقبل بداية من الجمعة البلاد ستشهد أجواء حارة، ولذلك على المواطنين متابعة تعليمات الأرصاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

العاصمة الإدارية 35 21 6

أكتوبر 35 21

بنها 34 22

دمنهور 33 21

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 21

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 22

شبين الكوم 33 21

طنطا 33 20

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 35 20

السويس 34 21

العريش 31 22

رفح 30 22

رأس سدر 34 22

نخل 33 16

كاترين 32 12

الطور 31 24

طابا 32 22

شرم الشيخ 39 27

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 19

مطروح 27 20

السلوم 29 18

سيوة 34 18

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 27

سفاجا 36 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 35 26

حلايب 32 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 34 21

بني سويف 34 21

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 36 23

قنا 38 25

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادي الجديد 36 24