قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي
تصاعد التوترات الإقليمية.. العراق يشدد على حماية أجوائه ويكثف جهوده الدبلوماسية
بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم
انهيار عقار السيدة زينب .. وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ "أبناؤنا في الخارج"
فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة دولة الاحتلال فورا
المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تحشد 5 مليارات يورو لمصر
هاني أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي قبل مواجهة بالميراس ..شاهد
تأمين النفس من المصائب الفُجائية .. 17 كلمة نبوية يغفل عنها كثيرون
وزير السياحة والآثار: مضاعفة الغرف الفندقية ضرورة لمواكبة نمو حركة السائحين
عاصفة داخل الزمالك.. التحقيق مع أحمد حمدي بعد السخرية عبر السوشيال ميديا
إيران تدعو مجلس الأمن للتدخل وتحمل الوكالة الذرية مسئولية العدوان الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منخفض هندي يضرب البلاد.. شاهد تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

 كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد”، إن منخفض الهند الموسمي يؤثر على مصر خلال هذه الفترة، وأنه بدأ منذ أسابيع وأن الفترة الحالية نشهد ارتفاع في نسب الرطوبة.

ولفتت إلى أن البلاد خلال الساعات الأخيرة نشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال الفترة المسائية، وأن ذلك بسبب نشاط الرياح القادم من شبة الجزيرة العربية، وأن البلاد في فترة النهار تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة اليوم 33 درجة، وأن المواطنين تشعر أن درجات الحرارة أعلى من المعلن عنها، وأن البلاد من يوم الجمعة ستشهد ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة، البلاد ستسجل 36 درجة.

وأشارت إلى أن منخفض الهند سيجعل نسب الرطوبة أعلى، خلال الفترة المقبلة، وأن الأسبوع المقبل بداية من الجمعة البلاد ستشهد أجواء حارة، ولذلك على المواطنين متابعة تعليمات الأرصاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

العاصمة الإدارية 35 21 6

أكتوبر 35 21

بنها 34 22

دمنهور 33 21

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 21

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 22

شبين الكوم 33 21

طنطا 33 20

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 35 20

السويس 34 21

العريش 31 22

رفح 30 22

رأس سدر 34 22

نخل 33 16

كاترين 32 12

الطور 31 24

طابا 32 22

شرم الشيخ 39 27

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 19

مطروح 27 20

السلوم 29 18

سيوة 34 18

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 27

سفاجا 36 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 35 26

حلايب 32 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 34 21

بني سويف 34 21

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 36 23

قنا 38 25

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادي الجديد 36 24

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الفنان القدير الراحل نور الشريف

مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر

حكم أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر.. الأزهر للفتوى يجيب

ترشيحاتنا

العيد القومي التاسع والسبعين للجمهورية الإيطالية

بتكليف من البابا.. الكنيسة تشارك في الاحتفال بالعيد القومي لإيطاليا

سد الفجوة التمويلية لمنظومة ادارة المخلفات

وزيرة البيئة: نستهدف وصول نسب تدوير المخلفات إلى 60٪ بحلول 2027

جانب من الاختبارات

بدء اختبارات الشباب المرشح للعمل في مجال تربية الدواجن بالأردن

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الإطلالة |شاهد

جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الاطلالت
جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الاطلالت
جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الاطلالت

تجنبها فورا.. أطعمة تسرق التركيز وترهق الذهن في موسم الثانوية العامة

أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة
أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة
أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف
كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف
كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف

بفستان أنيق.. شاهد ريهام حجاج تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد