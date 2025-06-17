تحذير عاجل من الأرصاد للمصطافين على هذه الشواطئ.. ورشا مجدي تعلق

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الجو خلال هذه الفترة غريب، وأنها تلاحظ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن هناك شبورة، على الرغم من أن فصل الصيف متبقٍ عليه 5 أيام.



وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامح “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الجو يوحي أنه مقبل على الخريف وليس الصيف، ولذلك الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من نشاط للرياح على البحر الأحمر المتوسط.

وأضافت أن التحذيرات كانت للمصطافين على شواطئ مطروح والعلمين، والإسكندرية، بسبب الأمواج التي تصل إلى 3 أمتار، ولذلك على المواطنين عدم التعمق في البحر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، على أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا الثلاثاء، وعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر.

الطقس

أفادت هيئة الأرصاد بأنه ستكون هناك شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ونوهت الهيئة بوجود فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم، الثلاثاء، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس في الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس في مطروح

العظمى 27 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس في سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس في قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس في أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 26 درجة.



