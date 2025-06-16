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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية على الطرق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية على بعض الطرق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية على بعض الطرق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية على بعض الطرق

حالة البحر المتوسط

بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

العاصمة الإدارية 35 21

6 أكتوبر 35 21

بنها 34 22

دمنهور 33 21

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 21

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 22

شبين الكوم 33 21

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية على بعض الطرق

طنطا 33 20

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 35 20

السويس 34 21

العريش 31 22

رفح 30 22

رأس سدر 34 22

نخل 33 16

كاترين 32 12

الطور 31 24

طابا 32 22

شرم الشيخ 39 27

الإسكندرية 28 20

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية على بعض الطرق

العلمين 27 19

مطروح 27 20

السلوم 29 18

سيوة 34 18

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 27

سفاجا 36 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 35 26

حلايب 32 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 34 21

بني سويف 34 21

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 36 23

قنا 38 25

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادي الجديد 36 24

أبوسمبل 38 25

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية على بعض الطرق

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 30

المدينة المنورة 44 29

الرياض 46 29

المنامة 39 34

أبو ظبي 44 33

الدوحة 44 33

الكويت 47 33

دمشق 34 18

بيروت 28 24

عمان 31 18

القدس 29 17

غزة 28 23

بغداد 41 25

مسقط 38 32

صنعاء 32 16

الخرطوم 42 29

طرابلس 31 23

تونس 34 22

الجزائر 26 20

الرباط 30 20

نواكشوط 31 20

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية على بعض الطرق

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 26 12

إسطنبول 29 19

إسلام آباد 38 27

نيودلهي 34 27

جاكرتا 31 24

بكين 32 20

كوالالمبور 32 24

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية على بعض الطرق

طوكيو 34 25

أثينا 33 21

روما 30 19

باريس 29 16

مدريد 35 21

برلين 27 15

لندن 26 16

مونتريال 27 20

موسكو 22 13

نيويورك 20 16

واشنطن 22 18

أديس أبابا 22 13

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