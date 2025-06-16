طقس الثلاثاء.. سقوط أمطار في هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، على أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا غدا الثلاثاء، وعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ،معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر.

الطقس

أفادت هيئة الأرصاد ، أن يكون هناك شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

نوهت الهيئة، بوجود فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم الثلاثاء، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء



أوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس في الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس في مطروح

العظمى 27 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس في سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس في قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس في أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 26 درجة.