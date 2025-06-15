هل بدأ انكسار الموجة الحارة؟.. الأرصاد تكشف تطورات طقس الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء مازالت شديدة الحرارة، لكنها أقل حرارة من الأيام الماضية ، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تسجل مابين ال36 وال37 عظمي فى القاهرة الكبري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أنه إعتبارا من اليوم وخلال الأيام القادمة هناك إنخفاض طفيف جدا فى درجات الحرارة، إضافة إلى وجود نشاط للرياح فى أغلب المحافظات، مما يساعد على تلطيف الأجواء،خاصة فى فترات المساء وساعات الليل، ودرجات الحرارة على مدار الأسبوع تكون ما بين ال34 وال36 درجة مئوية.



وتابعت أن الأجواء شديدة الحرارة فى المحافظات الداخلية، وحارة فى المحافظات الساحلية، لافتة إلى أن هناك نشاط للرياح فى أغلب محافظات الجمهورية، سرعته ما بين ال30 إلى 40 كم على الساعة، وبالتالي يرطب الأجواء ويقلل من نسب الرطوبة، خاصة ساعات الليل.



