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طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لـ سندوتشات المدارس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لـ سندوتشات المدارس

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
أسماء عبد الحفيظ

مع بداية الدراسة، تبحث الأمهات عن أفكار مختلفة لتحضير سندوتشات يحبها الأطفال، ويعتبر لانشون الفراخ المنزلي من الوصفات العملية التي يمكن تحضيرها في البيت وتقطيعها شرائح رفيعة لاستخدامها في السندوتشات.

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس

وتتميز هذه الطريقة بسهولة مكوناتها، كما يمكن التحكم في كمية الملح والتوابل المستخدمة، وتقديمه مع الخضراوات والجبن داخل سندوتش متكامل، للشيف وفاء شاكر.

مكونات لانشون الفراخ

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس 
  • نصف كيلو صدور فراخ مخلية
  • بيضة واحدة
  • 3 ملاعق كبيرة نشا
  • 2 ملعقة كبيرة زيت
  • نصف كوب لبن
  • فص ثوم
  • ملعقة صغيرة بصل بودرة
  • نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا
  • رشة جوزة الطيب حسب الرغبة
  • ملح حسب الرغبة
  • ملعقة كبيرة جبنة كريمي أو مثلث جبنة حسب الرغبة

طريقة عمل لانشون الفراخ

  • في البداية، قطعي صدور الفراخ إلى قطع صغيرة، ثم ضعيها في الكبة أو محضر الطعام.
  • أضيفي البيضة واللبن والزيت والنشا والثوم والجبنة والتوابل، ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس يشبه قوام العجينة السائلة السميكة.
  • افرشي ورقة زبدة، وضعي خليط الفراخ في المنتصف، ثم لفيه بإحكام على شكل رول، مع التأكد من غلق الأطراف جيدًا.
  • ولزيادة الأمان أثناء التسوية، يمكن لف الرول في طبقة أخرى من ورق الفويل بعد إحكام غلق ورق الزبدة.

تسوية لانشون الفراخ

  • ضعي الرول في قالب مناسب، ثم أدخليه فرنًا ساخنًا مسبقًا على درجة حرارة متوسطة، واتركيه حتى ينضج تمامًا من الداخل.
  • ويجب التأكد من وصول الدجاج إلى درجة النضج الآمنة قبل تناوله، والأفضل استخدام ميزان حرارة الطعام إن توفر، بحيث تصل درجة الحرارة الداخلية للدجاج إلى 74 درجة مئوية.
  • بعد خروجه من الفرن، اتركيه يبرد تمامًا، ثم ضعيه في الثلاجة عدة ساعات حتى يتماسك ويسهل تقطيعه.

طريقة تقديم لانشون الفراخ في سندوتشات المدارس

  • بعد أن يبرد اللانشون، قطعيه إلى شرائح رفيعة، ويمكن وضعه في سندوتشات مع شرائح الخيار أو الخس والطماطم والجبنة، حسب ما يفضله الطفل.
  • وللحفاظ على سلامة الطعام في اللانش بوكس، يفضل وضع السندوتش في حقيبة طعام مع مصدر تبريد مناسب إذا كان سيبقى خارج الثلاجة لعدة ساعات.

نصيحة مهمة

احفظي لانشون الفراخ المنزلي في علبة محكمة داخل الثلاجة، ولا تتركيه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة. وإذا كانت الكمية كبيرة، يمكن تقسيمها إلى حصص صغيرة وحفظها بطريقة مناسبة للاستخدام لاحقًا.

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بالصور

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لـ سندوتشات المدارس

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس

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