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طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم مميز واقتصادية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم مميز واقتصادية

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
أسماء عبد الحفيظ

لو نفسك في طعم الحمام المحشي لكن من غير تكلفة الحمام أو صعوبة تنظيفه وتجهيزه، جربي طريقة عمل الحمام الكداب بالفراخ، وهي وصفة مصرية شهيرة تعتمد على قطع الفراخ المحشية بالأرز المتبل، ثم تسويتها وتحميرها حتى تأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا، للشيف سارة الحافظ.

مكونات الحمام الكداب

  • 4 أوراك فراخ مخلية من العظم والجلد
  • كوب أرز مصري
  • بصلة متوسطة مفرومة
  • ملعقة كبيرة سمنة
  • ملعقة كبيرة زيت
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
  • رشة قرفة
  • ملح حسب الرغبة
  • 2 كوب شوربة فراخ
  • ورق لورا وحبهان
  • ملعقة سمنة للتحمير

طريقة عمل الحمام الكداب

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
  • اغسلي الأرز جيدًا وصفيه، ثم ضعي السمنة في حلة على نار متوسطة وأضيفي البصل المفروم وشوحيه حتى يذبل.
  • أضيفي الأرز والتوابل والملح، وقلبي المكونات عدة دقائق، ثم أضيفي الشوربة واتركيه حتى يصل إلى مرحلة نصف التسوية، لأن الأرز سيكمل نضجه داخل الفراخ.
  • بعد ذلك افردي أوراك الفراخ المخلية، وضعي كمية مناسبة من الأرز في المنتصف، ثم لفي كل قطعة جيدًا حول الحشوة حتى تصبح على شكل رول يشبه الحمام المحشي.

تسوية الحمام الكداب

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
  • ضعي رولات الفراخ في حلة، وأضيفي إليها الشوربة والحبهان وورق اللورا، ثم اتركيها على نار متوسطة حتى تنضج الفراخ والأرز تمامًا.
  • بعد التسوية، ارفعي رولات الحمام الكداب من الشوربة واتركيها دقائق حتى تتخلص من السوائل الزائدة.
  • ادهنيها بالقليل من السمنة، ثم ضعيها في فرن ساخن أو تحت الشواية حتى تأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا من جميع الجهات.

سر نجاح الحمام الكداب

  • لا تكثري من كمية الأرز داخل الفراخ، لأن الأرز يتمدد أثناء التسوية وقد يؤدي إلى فتح الرول.
  • كما يفضل عدم الاستعجال في تسوية الفراخ، والتأكد من نضجها تمامًا قبل تقديمها، خاصة أن الحشوة تحتوي على الأرز.
  • ويقدم الحمام الكداب ساخنًا مع الملوخية والسلطة أو البطاطس المحمرة، ويمكن تقديم الشوربة بجانبه للحصول على وجبة مصرية متكاملة وشهية.
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بالصور

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم مميز واقتصادية

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي

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