بتأكلي المايونيز يوميًا؟.. تحذير من زيادة الوزن.. اعرفي سعراته حتى لو بيتي

يعتبر المايونيز من الإضافات المحببة لدى كثير من الأشخاص، حيث يدخل في إعداد الساندوتشات والسلطات والبرجر والبطاطس وغيرها من الوجبات، لكن تناوله يوميًا وبكميات كبيرة قد يحول هذه الإضافة الصغيرة إلى مصدر كبير للسعرات الحرارية.

ولا يقتصر الأمر على المايونيز الجاهز، فحتى النوع المصنوع في المنزل قد يحتوي على كمية مرتفعة من السعرات، خاصة إذا كان يعتمد على كميات كبيرة من الزيت.

كام سعرة حرارية في المايونيز؟

المايونيز

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية في تصريحات خاصة ل صدي البلد، يحتوي المايونيز كامل الدسم عادة على نحو 680 إلى 720 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وتختلف القيمة حسب العلامة التجارية وتركيبة المنتج.

أما الملعقة الكبيرة التي تزن نحو 15 جرامًا، فقد توفر حوالي 100 إلى 110 سعرات حرارية تقريبًا.

وهذا يعني أن إضافة 3 ملاعق كبيرة من المايونيز إلى الطعام يوميًا قد تمنح الجسم حوالي 300 سعرة حرارية إضافية، دون أن يشعر الشخص بأنه تناول وجبة كاملة.

هل المايونيز البيتي أقل في السعرات؟

المايونيز

يعتقد البعض أن تحضير المايونيز في المنزل يجعله صحيًا أو قليل السعرات، لكن هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على المكونات المستخدمة.

فالمايونيز المنزلي التقليدي يعتمد غالبًا على الزيت والبيض، والزيوت من الأطعمة عالية الكثافة في السعرات الحرارية، لذلك فإن استخدام كمية كبيرة منها قد يجعل المايونيز البيتي مرتفع السعرات أيضًا.

وبالتالي، فإن كلمة «بيتي» لا تعني بالضرورة «قليل السعرات».

ماذا يحدث عند تناوله يوميًا؟

تناول كمية صغيرة من المايونيز ضمن نظام غذائي متوازن لا يعني بالضرورة زيادة الوزن، لكن المشكلة تظهر عندما يصبح استخدامه يوميًا وبكميات كبيرة.

فعلى سبيل المثال، إذا أضاف الشخص حوالي 300 سعرة حرارية من المايونيز يوميًا فوق احتياجاته المعتادة، فإن هذه السعرات تتراكم مع الوقت.

وخلال شهرين، تعادل 300 سعرة إضافية يوميًا حوالي 18 ألف سعرة حرارية، لكن لا يمكن تحويل هذا الرقم مباشرة إلى مقدار محدد من زيادة الوزن؛ لأن الجسم يتكيف مع تغيرات الطاقة، كما أن الشخص قد يعوض جزءًا من هذه السعرات من خلال انخفاض الشهية أو زيادة النشاط أو تقليل كمية أطعمة أخرى.

كيف تتناولي المايونيز بدون زيادة كبيرة في السعرات؟

يمكن تقليل الكمية المستخدمة بدلًا من منعه تمامًا، خاصة إذا كان الشخص يحبه.

ومن الأفضل استخدام ملعقة صغيرة بدلًا من عدة ملاعق كبيرة، أو اختيار أنواع منخفضة الدهون والسعرات بعد قراءة البيانات الغذائية الموجودة على العبوة.

كما يمكن خلط كمية صغيرة من المايونيز مع الزبادي لإعداد صوص أخف، مع إضافة الليمون أو الخردل والتوابل لتحسين الطعم.

هل المايونيز ممنوع أثناء الرجيم؟

المايونيز ليس ممنوعًا بشكل مطلق أثناء إنقاص الوزن، لكن يجب حسابه ضمن إجمالي السعرات اليومية.

المشكلة الأساسية ليست في تناول كمية صغيرة منه، وإنما في تناوله بشكل عشوائي ومتكرر، خاصة عندما يضاف إلى أكثر من وجبة في اليوم دون الانتباه إلى كمية السعرات التي يوفرها.