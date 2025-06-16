الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء

تشهد الأحوال الجوية تقلبات مختلفة خلال هذه الفترة ما بين ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ وعودة انخفاضها تدريجياً، ويبحث الكثير عن حالة الطقس غدا الثلاثاء ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات.

الأرصاد تكشف مفاجأة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غداً الثلاثاء 17 يونيو 2025، حيث تشهد استمرارا للانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتسود أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس



شبورة مائية

توجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



حالة البحرين



بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس غدا

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

أوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس في الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس في مطروح

العظمى 27 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس في سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس في قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس في أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 26 درجة.

مفاجأة عن صيف 2025



أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، أن صيف 2025 مختلف كليًا عن صيف العام الماضي، حيث يشهد طقسًا أكثر اعتدالًا واستقرارًا، وسط غياب التطرفات المناخية التي عانت منها البلاد سابقًا.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: "أطمئن الجميع أن درجات الحرارة خلال صيف 2025 لن تتجاوز 37 درجة مئوية في أقصى حالاتها، ولن نشهد موجات حر طويلة أو مستمرة كما حدث العام الماضي".

وأوضح أن الفارق الأساسي هذا العام هو اعتدال الطقس الليلي ما يساعد في تحسين الأجواء خلال ساعات النهار، مضيفًا: "طالما هناك تبريد ليلي، فإن حرارة النهار تكون أكثر احتمالًا، وهذا ما نشهده فعليًا منذ بداية يونيو".