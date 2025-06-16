قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليم شمال سيناء: انتظام امتحانات الثانوية العامة بحضور طلابي تجاوز الـ 99%
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية تهريب العناصر للخارج
لا تحولوا أبناءكم لمشاريع مؤجلة.. استشاري نفسي ينصح أولياء أمور طلاب الثانوية العامة
كيف تعرف علامات قبول فريضة الحج؟.. الأزهر للفتوى يجيب
أسعار الذهب اليوم.. مفاجأة بعد وصول عيار 21 إلى 5000 جنيه
مسؤول إيراني: إذا هاجمت إسرائيل مبان سكنية فلن يبقى فيها مكان آمن
لن تنجحوا .. اتحاد عمال مصر يحذر المتربصين بمصر وشعبها
جرائم الاحتلال.. 33 شهيدا في غزة خلال توجههم لنقاط توزيع المساعدات
موعد التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية
وكالة الطاقة الذرية تكشف الأضرار بالمواقع النووية الإيرانية بعد هجمات الجمعة
تصدوا لـ 90% من الصـــ.ـواريــ.ـخ .. ماذا تستخدم اســـــ.رائــ.يـــل في دفاعتها
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان طهران بالمغادرة فورا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

عرضت قناة العربية تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر، متضمناً بيان هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة.

وأبرز التقرير، أن هيئة الارصاد تتوقع غدا الثلاثاء 17 يونيو 2025، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحاً ،  وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 34 درجة.
الصغرى 22 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.
الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 27 درجة.
الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 36 درجة.
الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 38 درجة.
الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 39 درجة.
الصغرى 26 درجة.

الأرصاد طقس حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة|امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

ترشيحاتنا

إبراهيم دياز

قرار جديد من ريال مدريد بشأن المغربي إبراهيم دياز

أحمد شوبير

أحمد شوبير يكشف عن شرط بيراميدز لرحيل نجم الفريق

لاعبو النادي الأهلي

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية

بالصور

منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بفستان جرئ يخطف الأنظار..صور

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر تكيس المبايض على خصوبة المرأة.. مشروبات تخلصك من سموم الجسم.. فوائد بالجملة للكنز الأسود إكتشفها

فوائد الليمون الأسود
فوائد الليمون الأسود
فوائد الليمون الأسود

يعالج 5 مشاكل صحية.. فوائد الليمون الأسود

الليمون الاسود
الليمون الاسود
الليمون الاسود

القوات المسلحة تنظم بالتعاون مع وزارة الإتصالات لقاءً لتعريف المجندين بمبادرة التدريب التكنولوجي

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين

فيديو

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

سري النجار

بطل الساحر: استغربت أن الجمهور لسه فاكرني.. وسعيد بما تقدمه منة شلبيl خاص

أميرة فتحي

أنا مش موظفة.. أميرة فتحي تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد