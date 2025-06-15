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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 34

هيئة الأرصاد الجوية
هيئة الأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الإثنين طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 34 22
العاصمة الإدارية 34 21
6 أكتوبر 35 22
بنها 34 22 
دمنهور 33 21 
وادى النطرون 35 23
كفر الشيخ 34 21
المنصورة 35 22 
الزقازيق 35 22 
شبين الكوم 33 21 
طنطا 33 21 
دمياط 30 22 
بورسعيد 30 23 
الإسماعيلية 36 20 
السويس 36 21 
العريش 31 21 
رفح 30 22 
رأس سدر 34 23 
نخل 33 16 
كاترين 32 12 
الطور 31 24 
طابا 33 22 
شرم الشيخ 40 28 
الإسكندرية 27 20 
العلمين 27 19 
مطروح 26 20 
السلوم 27 20 
سيوة 34 18 
رأس غارب 36 26 
الغردقة 35 27 
سفاجا 36 27 
مرسى علم 36 28 
شلاتين 37 26 
حلايب 33 25 
أبو رماد 36 24 
رأس حدربة 33 25 
الفيوم 34 22 
بني سويف 34 22 
المنيا 35 21 
أسيوط 35 20 
سوهاج 37 25 
قنا 40 27 
الأقصر 39 25 
أسوان 40 25 
الوادى الجديد 39 25 
أبوسمبل 39 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-
المدينة العظمى الصغرى 
مكة 44 32
المدينة 46 29
الرياض 46 31
المنامة 40 33 
أبوظبى 39 29 
الدوحة 43 33 
الكويت 51 35
دمشق 36 17 
بيروت 28 24 
عمان 30 17 
القدس 29 17 
غزة 27 23 
بغداد 43 27 
مسقط 38 31 
صنعاء 32 15 
الخرطوم 44 30 
طرابلس 30 22 
تونس 37 22
الجزائر 27 21 
الرباط 33 21 
نواكشوط 34 20

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 24 10
إسطنبول 26 18
إسلام آباد 37 28
نيودلهى 37 29 
جاكرتا 33 24    
بكين 29 18 
كوالالمبور 32 24
طوكيو 31 22 
أثينا 30 20 
روما 34 20 
باريس 26 16 
مدريد 35 21 
برلين 24 13
لندن 27 16
مونتريال 25 17
موسكو 24 12 
نيويورك 23 16
واشنطن 23 19
أديس أبابا 23 13 

هيئة الأرصاد الجوية مائل للحرارة طقس معتدل ارتفاع الموج

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