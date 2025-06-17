ظاهرة جوية تستمر لمدة 4 ساعات غدا.. والأرصاد تصدر تحذيرا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء، ودرجات الحرارة والظواهر الجوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد - نهارا - طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في الليل يسود طقس معتدل ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

الشبورة المائية أهم الظواهر الجوية غدا الأربعاء

وعن الظواهر الجوية، حذرت الأرصاد من شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتستمر لمدة 4 ساعات من (4-8 صباحا).

فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75. متر واتجاه الرياح: شمالية غربية وعن حالة البحر الأحمر فهي معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25. متر, واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

العاصمة الإدارية 35 21 6

أكتوبر 35 21

بنها 34 22

دمنهور 33 21

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 21

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 22

شبين الكوم 33 21

طنطا 33 20

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 35 20

السويس 34 21

العريش 31 22

رفح 30 22

رأس سدر 34 22

نخل 33 16

كاترين 32 12

الطور 31 24

طابا 32 22

شرم الشيخ 39 27

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 19

مطروح 27 20

السلوم 29 18

سيوة 34 18

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 27

سفاجا 36 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 35 26

حلايب 32 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 34 21

بني سويف 34 21

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 36 23

قنا 38 25

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادي الجديد 36 24

أبوسمبل 38 25