تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

يبحث الكثير عن حالة الطقس، وسط ترقب واسع بين المواطنين لما ستشهده الأجواء يوم غدٍ السبت الموافق 14 يونيو 2025، في ظل استمرار تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية المصاحبة لها.

خريطة الطقس يوم السبت

بحسب بيان رسمي من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، في حين تسود أجواء حارة نسبيًا على السواحل الشمالية، مع اعتدال درجات الحرارة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر.

شبورة مائية كثيفة صباحًا على عدة مناطق

ومن بين الظواهر الجوية المتوقعة، أشارت الهيئة إلى تكوُّن شبورة مائية كثيفة خلال الساعات من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، تمتد لتغطي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وصولًا إلى وسط سيناء ومدن القناة، مما يستوجب الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

رياح نشطة واضطراب في الملاحة البحرية بخليج السويس

وذكرت الهيئة أن نشاط الرياح سيمتد ليشمل أغلب المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، الأمر الذي قد يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية مؤقتًا.

كما حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 و60 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 14 يونيو 2025 على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 37 – الصغرى 23

العاصمة الإدارية: العظمى 37 – الصغرى 22

6 أكتوبر: العظمى 38 – الصغرى 22

بنها: العظمى 37 – الصغرى 23

دمنهور: العظمى 35 – الصغرى 21

وادي النطرون: العظمى 37 – الصغرى 23

كفر الشيخ: العظمى 33 – الصغرى 22

المنصورة: العظمى 35 – الصغرى 22

الزقازيق: العظمى 37 – الصغرى 22

شبين الكوم: العظمى 36 – الصغرى 22

طنطا: العظمى 36 – الصغرى 22

دمياط: العظمى 32 – الصغرى 21

بورسعيد: العظمى 29 – الصغرى 23

الإسماعيلية: العظمى 38 – الصغرى 24

السويس: العظمى 37 – الصغرى 23

العريش: العظمى 31 – الصغرى 21

رفح: العظمى 30 – الصغرى 20

رأس سدر: العظمى 37 – الصغرى 23

نخل: العظمى 36 – الصغرى 17

سانت كاترين: العظمى 32 – الصغرى 12

الطور: العظمى 36 – الصغرى 24

طابا: العظمى 35 – الصغرى 23

شرم الشيخ: العظمى 40 – الصغرى 29

الإسكندرية: العظمى 30 – الصغرى 20

العلمين: العظمى 29 – الصغرى 19

مطروح: العظمى 29 – الصغرى 20

السلوم: العظمى 30 – الصغرى 20

سيوة: العظمى 37 – الصغرى 22

الغردقة: العظمى 39 – الصغرى 28

مرسى علم: العظمى 36 – الصغرى 28

شلاتين: العظمى 37 – الصغرى 26

حلايب: العظمى 34 – الصغرى 25

أبو رماد: العظمى 36 – الصغرى 24

رأس حدربة: العظمى 34 – الصغرى 25

الفيوم: العظمى 38 – الصغرى 23

بني سويف: العظمى 38 – الصغرى 23

المنيا: العظمى 38 – الصغرى 24

أسيوط: العظمى 39 – الصغرى 24

سوهاج: العظمى 40 – الصغرى 25

قنا: العظمى 42 – الصغرى 25

الأقصر: العظمى 43 – الصغرى 26

أسوان: العظمى 43 – الصغرى 28

الوادي الجديد: العظمى 41 – الصغرى 24

أبو سمبل: العظمى 42 – الصغرى 28

الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترات الظهيرة، مع الإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس القطنية، نظرًا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كما لفتت التوقعات إلى استمرار حالة الطقس الحار خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة في محافظات الوجه القبلي وجنوب الصعيد، والتي تسجل مستويات حرارة هي الأعلى على مستوى الجمهورية.