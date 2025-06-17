الأرصاد تحذر من شبورة مائية صباحية وانخفاض طفيف في الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، نتيجة تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وتحديدًا في الفترة من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا.

وأوضح الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الشبورة تستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق المؤدية إلى المناطق الساحلية والزراعية، مضيفًا أن طقس اليوم يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، رغم استمرار الأجواء الحارة خلال النهار.

وأكد القياتي أن الأجواء تكون معتدلة نسبيًا خلال ساعات الليل في أغلب أنحاء البلاد، مما يسهم في تحسن الأحوال الجوية ليلًا مقارنة بفترات النهار.