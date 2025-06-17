اليوم طقس حار وأمطار محتملة ونشاط للرياح في عدة مناطق | تفاصيل

قال الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسًا حارًا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود فرص لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، على الرغم من الأجواء الحارة.

وأشار القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، إلى نشاط ملحوظ للرياح على فترات متقطعة في عدة مناطق، منها القاهرة الكبرى، والسواحل الغربية، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد.

أما عن حالة البحرين، فقد أوضح أن البحر المتوسط يشهد أمواجًا معتدلة يتراوح ارتفاعها بين 1.5 ومترين، مع رياح شمالية غربية، في حين تتراوح حالة البحر الأحمر بين الاعتدال والاضطراب، مما يستوجب الحذر في الأنشطة البحرية.