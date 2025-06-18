قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التايمز البريطاني 2025 للتنمية المستدامة: جامعة بورسعيد ضمن الأفضل عالميا
نيفين مسعد: القضاء الكامل على إيران لا يخدم مصالح روسيا أو الصين
الزمالك يحسم ملف القائمة الأولى قبل نهاية يونيو.. وإدوارد يبدأ مهامه رسميًا
خالد أبو بكر: يجب دعم السياحة وتعزيز الاستثمارات بمنطقة جرجوب الاقتصادية
ماذا سيحدث في إيران حال اغتيال المرشد أو تغيبه عن المشهد السياسي؟ فيديو
لطلاب الثانوية العامة| ازاى تزود التركيز في الامتحانات.. 15 نصيحة
ترتيب المجموعة السابعة بـ كأس العالم للأندية بعد فوز مانشستر سيتي على الوداد
الهروب الكبير من تل أبيب.. الإسرائيليون يفرون من الأراضي المحتلة
عبث خطير.. خالد أبوبكر يعلق على احتمالية ضرب المنشآت النووية الإيرانية
تحديات التنمية والتمكين الاقتصادي في صعيد مصر.. خبراء يشرحون
صواريخ سجيل تدك إسرائيل.. إيران تعلن بدء الموجة 12 من عملية الوعد الصادق 3
هل يجوز للمرأة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدولة تُحذر من محاولة خلق أزمة.. اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار غدا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
تقرير صدى البلد

 أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتابع حالة الأسواق، ويؤكد أن المصانع كلها تعمل بكامل طاقتها، مع توافر مستلزمات الإنتاج، والعملة مستقرة.

وأكد مدبولي أن الحكومة مهتمة بشكل كبير باستقرار الأسعار، ولا ترى أن هناك مبررا لأية زيادات أو خلق أزمة من لا شيء، ولذا سيتم غداً الخميس، عقد اجتماع للجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، لطمأنة الأسواق، وإعطاء رسالة لكل الغرف التجارية بأن الأمور مُستقرة، مؤكداً ان الدولة تُحذر من أية محاولة لخلق أزمة من لا شيء، مشددأً على أنها ستتصدى لذلك بمنتهى الحزم والشدة.

 أفكار الخبراء الاقتصاديين والسياسيين

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مع الأزمة، بدأ العديد من المفكرين يتناولون كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولذلك سيكون هناك تكثيف للاجتماعات مع اللجان الاستشارية لمجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم، للاستماع إلى أفكار الخبراء الاقتصاديين والسياسيين، بحيث تتبنى الدولة تلك الأفكار، قائلاً: نحن حريصون كل الحرص على هذا التواصل واستمراريته، بغض النظر عن الأزمة، حيث يولد هذا التواصل مع الخبراء والمتخصصين أفكارا كما يتم من خلاله التوافق على مجموعة من الخطوات ليتم التحرك فيها.

تلبية جميع احتياجات قطاع الصناعة وقطاع استهلاك الكهرباء

كما أكد رئيس الوزراء قدرة الحكومة على تلبية جميع احتياجات قطاع الصناعة وقطاع استهلاك الكهرباء وذلك رغم الظروف الراهنة، متمنياً عدم التصعيد وتوتر الأحداث أكثر من ذلك، ومُطمئنًا المواطنين بأن الحكومة المصرية تمتلك سيناريوهات للتعامل مع أية تطورات، بما في ذلك سيناريو تصاعد الأحداث من ارتفاع شديد وغير مسبوق في أسعار المواد البترولية عالميًا، واحيانًا عدم توافرها من الأساس في حال تفاقم الصراع في المنطقة وتحوله إلى حرب إقليمية بتدخل أكثر من دولة في الصراع.

 أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى سرعة استجابة وتحرك الدولة في التعامل مع هذا الملف المهم، لافتًا إلى انعقاد الاجتماع الأول "للجنة الأزمات" فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وخلال الاجتماع تم مناقشة هذا الموضوع بشكل موسع مع توجيه الوزراء أعضاء اللجنة بوضع سيناريوهات مع الوضع في الاعتبار السيناريو الأسوأ وكيفية التعامل معه لضمان تأمين احتياجات الدولة المصرية في مختلف الظروف.

الأسواق مستلزمات الإنتاج المصانع الحكومة الأسعار الغرف التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

أسعار الأسمنت

قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر إعفاء هؤلاء الطلاب من مصروفات المدارس 2026 ..اعرف التفاصيل الآن

ترشيحاتنا

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة متهمة بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

هيئة المحكمة

عقوبة رادعة لـ 3 متهمين تسببوا في وفاة شخص داخل قسم شرطة مصر القديمة

حادث سير

مصرع شاب وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ.. صور

بالصور

لطلاب الثانوية العامة| ازاى تزود التركيز في الامتحانات.. 15 نصيحة

نصائح لطلاب الثانوية العامة
نصائح لطلاب الثانوية العامة
نصائح لطلاب الثانوية العامة

طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل

طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل
طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل
طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل

مواجهة مشتعلة في الدوري الليبي.. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الاتحاد وأهلي طرابلس بحضور كهربا

مباراة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس
مباراة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس
مباراة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس

في اليوم العالمي للسوشي.. ما هي علاقته بإنقاص الوزن؟

السوشي
السوشي
السوشي

فيديو

مصطفى الفقي

إيران هدفها فارسي والكيان يحاول استفزاز مصر .. مصطفى الفقي يكشف المستور

السبب وراء وقف صفقة زيزو

بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد