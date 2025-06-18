القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائدى سيارتين ملاكى بأداء حركات إستعراضية والسماح لأشخاص بالجلوس على النوافذ حال سيرهما بالطريق العام بالشرقية ، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

القبض على قائدى سيارتين فى حفل زفاف بالشرقية

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين "إحداهما بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص " وقائديهما مقيمان بدائرة قسم شرطة القرين بالشرقية.

بمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، أثناء مشاركتهما فى حفل زفاف أحد أقاربهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.