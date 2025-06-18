القبض على مدير مطبعة دون ترخيص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته العديد من المطبوعات التجارية "بدون تصريح".

القبض على مدير مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول ، وعُثر على (أكثر من 37 ألف مطبوع تجارى متنوع) وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالك المطبعة" بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.