الهاتف المحمول كلمة السر.. تفاصيل ضبط صانعة محتوى بسبب فيديوهات الرقص

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع صانعة محتوى، عقب ضبطها بمحافظة كفر الشيخ، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس وصفتها التحريات بأنها خادشة للحياء ومتنافية مع القيم المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

الأمن يضبط صانعة المحتوى

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام المتهمة بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها حال وجودها بدائرة مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها في نشر المقاطع المشار إليها.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر مقاطع الفيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابساتها.