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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب بطعنات غادرة بشارع أحمد ماهر بطنطا والنيابة العامة تحقق

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من إلقاء القبض على المتهم بإنهاء حياة شاب بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة حال وقوفه أمام محله بشارع أحمد ماهر بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع شاب عقب مشاجرة مع آخرين أمام محله بنطاق شارع احمد ماهر بدائرة القسم .

تحرك أمني عاجل 

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية، وتمكنت في وقت وجيز من إلقاء القبض على المتهم، بقيادة الرائد أحمد الكفراوي، رئيس مباحث قسم أول طنطا.

ضبط المتهم 

كما تم  نقل جثـمان الشاب إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، التي تتولى التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخبار محافظة الغربية ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب شارع احمد ماهر طنطا

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