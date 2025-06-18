في لفتة إنسانية .. أمن الغربية ينقل مسنا إلى المستشفى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من مساعدة مُسن غير قادر على الحركة ونقله من مسكنه لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بطلب المساعدة فى نقل أحد الأشخاص "مسن" مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج لعدم قدرته على الحركة.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية لمحل البلاغ ، وتم المساعدة فى إنزال المذكور من مسكنه ونقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

لاقى ذلك إستحسان المواطن المذكور وتقدم بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثته.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحالات الإنسانية والحوادث الطارئة.