نيفين مسعد: النظام السياسي الإيراني فريد والمرشد يملك صلاحيات تفوق الرئيس

أكدت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النظام السياسي في إيران يتمتع بتركيبة فريدة، مشيرة إلى أن المرشد الأعلى يملك صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات رئيس الجمهورية، ويُعيَّن أو يُقال من قبل المجلس الأعلى للفقهاء.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» أن النظام الإيراني يتكون من مؤسسات رسمية وأخرى موازية تُعرف بمؤسسات "الظل"، موضحة أن مجلس الشورى، على سبيل المثال، يقابله مجلس صيانة الدستور، كما أن الحرس الثوري يمثل القوة الضاربة للنظام، مقابل الجيش النظامي الذي كان يُنظر إليه تاريخيًا كامتداد لحقبة الشاه.



ولفتت إلى أن الشخصية الإيرانية تتسم بالاعتزاز الشديد بالنفس، مؤكدة أن تصريحات المرشد الإيراني الأخيرة، والتي قال فيها "لن نستسلم"، تُعبر بوضوح عن هذه العقلية الراسخة في بنية الدولة والمجتمع الإيراني.