رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، حيث اهتم المواطنون في مختلف أنحاء الجمهورية بمعرفة الأسعار المعلنة للوقود، وسط حالة ترقب لاجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل المقرر في أكتوبر بدلا من يوليو.

ويستعرض التقرير التالي القائمة الكاملة لأسعار البنزين والمحروقات في مصر.

قائمة أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 في مصر

جاءت الأسعار الرسمية للبنزين اليوم في الأسواق المحلية كالتالي:

سجلت أسعار البنزين للتر 95 أوكتان: 19 جنيهًا

سجلت أسعار البنزين للتر 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سجلت أسعار البنزين للتر 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار في مصر اليوم

إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:

سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا

سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه

وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها:

متوسط الأسعار العالمية للخام

تكلفة الإنتاج والنقل

سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.

الأزمة الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن حجم تأثير الأزمة العسكرية بين طهران وتل أبيب على الاقتصاد المصري يتوقف على مدى تطور الأحداث خلال الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كانت ستُحتوى على المدى القصير أم تمتد لفترة زمنية طويلة.

لا تراجع عن الالتزام الحكومي

وردًا على تساؤل من الإعلامية لميس الحديدي حول مدى التزام الحكومة بوعدها بعدم رفع أسعار المحروقات رغم احتمال تراجع واردات الغاز، شدد الحمصاني على أن "هذا الوعد أعلنه بشكل مباشر كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة ستة أشهر حتى شهر أكتوبر المقبل، ونأمل أن تكون الأزمة قد تم احتواؤها قبل هذا الموعد".

احتياطات استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة

وفي ختام مداخلته، أكد الحمصاني أن الحكومة اتخذت إجراءات مسبقة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في أسواق الطاقة العالمية.