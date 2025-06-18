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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نيفين مسعد: اغتيال رئيسي تم بأيادٍ خارجية وإسرائيل تكثف ضرباتها تجاه إيران

نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة
نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة
إسراء صبري

كشفت نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي كان يُنظر إليه كمرشح قوي لخلافة خامنئي، قد تم اغتياله على يد جهات خارجية، نافية ما تردد عن سقوط طائرته نتيجة حادث عرضي.
 

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الغموض لا يزال يكتنف تفاصيل الحادث، إذ لم تُعلن حتى الآن أي جهة رسمية عن السبب الحقيقي وراء مقتله.
 

وأوضحت أن مقتل رئيسي لن يؤدي إلى سقوط النظام الإيراني، مؤكدة أن النظام يمتلك آليات لمواجهة أي فراغ في السلطة.ولفتت إلى أن إسرائيل صعّدت من هجماتها تجاه إيران، مشيرة إلى أن ما قبل 13 يونيو كان مجرد عدوان، أما بعد هذا التاريخ فقد أصبح الاحتلال يوجه ضرباته بشكل مباشر نحو الداخل الإيراني.
 

وأعربت عن رفضها لما وصفته بـ"تعمد إذلال الشعب الإيراني"، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. ووصفت الشعب الإيراني بأنه "شديد الفخر بقوميته وحضارته، ويمتلك إرادة قوية للدفاع عن وطنه رغم التحديات".

 

خامنئي أحمد موسى نيفين مسعد

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